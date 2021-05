Cristiano Ronaldo capocannoniere: è il primo a riuscirci in Premier, Liga e Serie A

Al terzo anno in Serie A, Cristiano Ronaldo riesce a vincere la classifica marcatori del massimo campionato italiano. Anche rimanendo in panchina per l’ultima partita contro il Bologna, quella che ha dato alla Juventus la qualificazione in Champions League, il portoghese ha trionfato concludendo l’annata con 29 gol.

Sarebbe stato il primo clamoroso smacco Champions per lui, visto che dal suo arrivo al Manchester United, dal 2008, si è sempre qualificato per la competizione più importante d’Europa dove detiene il record il numero massimo di gol. La Juve si è salvata all’ultima giornata, grazie ovviamente al suicidio del Napoli e il pareggio del Verona.

Ronaldo scrive quindi un altro record, è il primo a vincere la classifica dei marcatori in Premier League, Liga Spagnola e Serie A. Si tratta del suo quinto titolo di miglior marcatore in un campionato, uno in Premier, tre in Liga e l’ultimo in Italia.

CR7 chiude con 29 goal, due meno dell’anno scorso, quando lo aveva battuto un Immobile da record e da Scarpa d’Oro e nel 2019 era stato Quagliarella a superarlo. Ora è tutto da capire il suo futuro, se resterà nell’ultimo anno alla Juventus o se sarà addio. Ma nel frattempo, c’è un Europeo da provare a vincere.

