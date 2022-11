Cristiano Ronaldo: “Ancora una volta pronti a portare in alto il nome del Portogallo”

Cristiano Ronaldo commenta sui social la convocazione con il Portogallo ai Mondiali in Qatar.

Questo il suo post su Instagram: “Ancora una volta, pronti ad alzare il nome del Portogallo! Sono 26 i nomi sulla lista di Mister Fernando Santos, ma siamo tutti convocati! Forza Portogallo!”.

In una stagione che lo sta vedendo in grande difficoltà con il Manchester United, CR7 vuole tornare protagonista con la Nazionale portoghese, al suo ultimo, presumibilmente, Mondiale in carriera.

Foto: twitter Ronaldo