Cristiano Ronaldo: “Allegri è tra i migliori allenatori che ho avuto. Rangnick? Ridicolo”

Intervistato da Talk Tv, Cristiano Ronaldo, parlando dei suoi ex allenatori, ha nominato Massimiliano Allegri come uno dei migliori allenatori avuti in carriera.

Queste le sue parole: “Alla fine, dentro di me, non ho mai visto Rangnick come il capo perché in alcune cose non sono mai stato d’accordo con lui. Sono sempre stato allenato dai migliori allenatori del mondo: Zidane e Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos e Allegri, quindi ho una certa esperienza perché ho imparato da loro. Rangnick? Ridicolo”.

Foto: twitter Juve