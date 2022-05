Cristiano Ronaldo accoglie Ten Hag: “Con lui possiamo vincere molto”

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora al Manchester United, e il portoghese lo fa capire parlando ai microfoni del sito dei Red Devils del nuovo tecnico Ten Hag: “Quello che so di lui è che ha fatto un lavoro fantastico con l’Ajax e che è un allenatore esperto. Dobbiamo dargli tempo, le cose devono cambiare in base a ciò che ci chiederà. Spero che avremo successo ovviamente, perché se lo avremo lo avrà anche tutto il Manchester. Siamo felici ed emozionati, non solo come giocatori, ma anche come tifosi. Gli auguro il meglio e crediamo che con lui potremo vincere tanti trofei”.

Foto: Twitter Manchester United