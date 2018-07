Cristiano, la Juve aspetta il via. E Florentino Perez è al doppio bivio

Cristiano Ronaldo e il futuro: la Juve è intrigata, il resto è da fare. Sono numeri pesanti, enormi, che la Juve può anche pensare di mettere sul tavolo, ma dopo valutazioni attente e dopo aver provveduto ad almeno due-tre operazioni in uscita. Ma, ripetiamo, bisogna avviare una trattativa che vada ben oltre la chiacchierata – con immediata disponibilità al trasferimento – tra Jorge Mendes e i dirigenti bianconeri. Florentino Perez ha le carte in mano e si trova dinanzi a un doppio bivio. Il primo: fare il prezzo, indipendentemente dalle conferme o meno sullo sconto dalla clausola. Potrebbe essere una cifra tra i 130 e i 150 milioni. E poi, soprattutto questo: Florentino Perez ha un sostituto che possa rapidamente prendere il posto dell’asso portoghese? Ha soltanto smentito le piste Mbappé e Neymar, ma qualcuno di davvero importante deve prenderlo. O lo ha nascosto a tutti, oppure deve ancora muoversi. Vedremo se la mossa di Jorge Mendes servirà per un rilancio madridista in chiave ingaggio (da 21 ad almeno 30 milioni a stagione). Ma dobbiamo capire, soprattutto, quando partirà una trattativa ufficiale tra Real e Juve. L’unica cosa che conta. La Juve aspetta il via, aspetta soprattutto è spera che il vertice tra Florentino e Jorge Mendes faccia da start.

Foto: Twitter ufficiale Champions League