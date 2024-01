Cristiano Iovino smentisce Ilary Blasi: “Pronto a testimoniare in tribunale”

Cristiano Iovino esce allo scoperto. È lui il personal trainer con il quale Ilary Blasi avrebbe preso un semplice caffè, come raccontato nel documentario Netflix ‘Unica’ che però, intervistato da Il Messaggero, smentisce la versione di Ilary “Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020 e ci siamo visti a una mostra di Banksy al centro a Roma. Avevamo paura di farci vedere insieme. Quando ci vedevamo, alla fine del 2021 e prima che Noemi Bocchi venisse vista allo stadio con Totti, Ilary era sposata. Non era una storia, piuttosto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vederci, non parlavamo mai di Totti. Ma mi aveva fatto capire che il suo matrimonio era praticamente finita e che vivessero da separati in casa. Altrimenti avrei evitato quella situazione”. Sul famoso caffè preso con la Blasi: “Mi propose di raggiungerla a New York, era lì con la sorella. Ma io ero in Messico e alla fine decisi di non andare. Era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda. E che vivessero praticamente da separati in casa, altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere. Siamo rimasti in buoni rapporti, ma non mi ha avvisato del docufilm. Mi aspettavo che lo facesse, la mia quotidianità è stata destabilizzata. Poco tempo fa è uscita la notizia che indica il mio nome come testimone principale di Francesco Totti nella causa di separazione tra di loro. Alla luce di questo, dietro consiglio dei miei legali, ho deciso di parlare io e sono pronto a testimoniare in tribunale”.

Foto: sito ufficiale Netflix