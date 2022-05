Cristante: “Siamo motivati a dare il meglio domani, vogliamo a tutti i costi la finale”

In occasione della vigilia della sfida contro il Leicester, ha parlato in conferenza stampa Bryan Cristante, iniziando a parlare su come si presenterà la squadra: “ Siamo carichi. Sappiamo di essere l’ultima squadra italiana in Europa. Non ci sono storie, bisogna dare il 100%, è l’unico modo per portare a casa questa partita.” Il centrocampista prosegue il suo intervento aggiungendo anche quanto segue: “Rispetto all’anno scorso giochiamo una semifinale aperta, sappiamo che è alla nostra portata. Non servono imprese. Siamo carichi e concentrati, vogliamo la finale”.

Alla domanda su quanto conti giocare davanti a 70 mila persone in casa, Cristante non ha dubbi: “Giocare con il tifo romano è una marcia in più. Vogliamo fare bene anche per i tifosi, lo meritano. In partite del genere il loro supporto è fondamentale.”

FOTO: Cristante-Twitter-Roma