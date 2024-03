Cristante: “Siamo in crescita costante. Mancata convocazione in Nazionale? Concordata con Spalletti”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Sapevamo che la partita era difficile, contro una squadra che deve salvarsi e che ha un allenatore esperto in questi percorsi. Venivamo anche da un ciclo di partite ravvicinati. Era importante vincerla, non si possono fare sempre gare spettacolari, era importante portare a casa i tre punti oggi”.

La mancata convocazione quanti stimoli ti dà? “Cerco di fare il meglio da possibile, eravamo d’accordo che sarei rimasto a casa perchè ho avuto qualche acciacco ma devo dare il meglio possibile per guadagnarmi la chiamata all’Europeo”.

Dove vedi la Roma migliorata grazie all’arrivo di De Rossi? “Siamo in crescita costante, piano piano siamo migliorati prestazione dopo prestazione. Siamo uniti, l’obiettivo è alla portata, ma ci sono tante squadre vicine e non dobbiamo mollare di un centimetro in nessuna partita, portando a casa vittorie anche così”.

Cos’è cambiato per te e i tuoi compagni l’arrivo di Daniele De Rossi? “Ha portato entusiasmo, è stato bravissimo a toccare i punti che doveva. Siamo una squadra forte, lo eravamo anche prima, poi le stagioni non vanno sempre come si vuole, talvolta cambiando si riesce a far scattare quella scintilla che aiuta la squadra a cambiare nel corso della stagione”.

Sulla mancata convocazione in Nazionale: “Concordata con Spalletti”.

Foto: sito Roma