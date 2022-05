Cristante: “Serviva uno come Mourinho, avevamo bisogno di un leader”

Al termine di Roma-Feyenoord ha parlato Bryan Cristante a Sky Sport, dove ha lodato mister Mourinho: “Per me è bello quando si vince, era importante per Roma e per la Roma. Quest’anno i tifosi ci hanno sempre sostenuti, ce la godiamo. Possiamo fare bene anche in campionato, siamo una squadra forte. Mourinho ha dato l’esperienza che ci serviva, siamo una squadra giovane e avevamo bisogno di un leader, sa come si vincono questo tipo di partite. Le finali si devono saper vincere. Zaniolo è un giocatore forte e lo sappiamo, se sta bene fa la differenza, gli auguro una carriera da top. Spinazzola? È stato un anno difficile per lui, per noi è molto importante e farà una grande stagione”.

FOTO: Roma Twitter