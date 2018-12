Cristante: “Ritiro positivo, nel calcio capitano questi momenti. Qui sto crescendo tanto e domani…”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen: “Il ritiro? Nel calcio sono situazioni che capitano. Il ritiro ci ha aiutato per lavorare ancora meglio. L’unica soluzione è continuare a lavorare. Dobbiamo solo dimostrare il nostro lavoro in campo. Le sensazioni sono buone. Sto lavorando per crescere ancora perché non mi devo accontentare. C’è sempre bisogno di un periodo di ambientamento, ma col lavoro la forma arriva sempre. L’unica cosa sicura è il lavoro. Non si sa mai cosa ti può attendere. Prima o dopo gli obiettivi vengono raggiunti se uno lavora nel modo giusto. Il mio esordio in Europa col Milan proprio in Repubblica Ceca? Sono un giocatore diverso sotto tutti i punti di vista. Ero un ragazzino. Adesso sono cresciuto sotto tutti gli aspetti grazie ai campionati che ho fatto. Le partite di Champions sono sempre importanti e belle da giocare. Nel momento che stiamo attraversando diventa tutto più importante. Dobbiamo trovare i risultati oltre la prestazione”.

Foto: Roma Twitter