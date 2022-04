Cristante: “Quando stiamo bene con la testa possiamo giocarcela con tutti. Al ritorno sarà battaglia”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato così a Sky Sport dopo l’1-1 contro il Leicester: “Al ritorno sarà una battaglia come oggi, giocheremo in casa e sarà dura, dovremo fare un’altra buona prestazione. Tra quest’anno e l’anno scorso abbiamo dimostrato di poter dire la nostra in Europa. In Premier hanno un ritmo alto, ma oggi l’abbiamo gestita bene. Ora ci sarà una gara ancora più importante al ritorno. Abbiamo fatto vedere che quando stiamo bene con la testa possiamo giocarcela con tutti, ci è mancata un po’ di continuità. Ora chiudiamo questa stagione, poi per il futuro si vedrà”.

FOTO: Sito Roma