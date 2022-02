Cristante: “Partita ben fatta. Lo 0-0 sarebbe stato una beffa”

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Non voleva entrare la palla. Ci sono state due-tre occasioni in cui la palla è rimasta sulla linea. Alla fine abbiamo vinto. Andiamo a casa con la vittoria e non c’era nessun altro risultato. Lo 0-0 sarebbe stato davvero ingiusto”.

Su Zaniolo: “Come sta? Ho visto una bella botta in faccia. Penso non ci siano dubbi. Dovevamo chiuderla prima. Quando crei così tanto devi far gol prima”.

La svolta: “E’ una stagione difficile. Si può vincere o perdere con chiunque. Ci manca quell’ultimo step per avere continuità. Siamo vicini alla zona Champions e queste partite devono darci quella forza in più per raggiungere l’obiettivo. E’ il discorso della scintilla che dicevamo prima. Abbiamo giocatori forti davanti. Ci manca quella cattiveria per chiudere le partite e andare a casa un po’ più tranquilli con una vittoria non all’ultimo secondo”.

Su Abraham: “Abbiamo fatto tutto giusto oggi. Ci è mancato il gol. Era un incitamento a continuare così e cercare il gol. E’ arrivato all’ultimo secondo e torniamo a casa con i tre punti”.

Foto: Twitter Roma