Cristante: “Non è un buon momento. Sabato per la rivincita”

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha commentato a Rai Sport la sconfitta della Roma con lo Spezia in Coppa Italia, analizzando il brutto momento dei giallorossi, reduci anche da un pessimo derby.

Queste le sue parole: “L’approccio è stato pessimo. Eravamo carichi a mille per voler subito mettere da parte la Lazio e riscattare il derby ma ci siamo sgonfiati al fischio d’inizio. Siamo partiti male, abbiamo preso due gol subito. Abbiamo fatto diversi errori in difesa, poi ci siamo sbloccati e abbiamo iniziato a giocare e davanti abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo riusciti a chiuderla. Poi possono captare queste situazioni e la partita finisce male”.

Che momento è per la Roma?

“Non è sicuramente un buon momento, veniamo da due sconfitte consecutive. Sabato li rincontriamo, vogliamo vincere e ripartire. Non possiamo più fallire altrimenti buttiamo quanto di buono fatto”.

Difensore centrale? “Sì, sì, già qualche giorno prima della gara lo sapevo, è stata una scelta del mister per provare a ripartire da dietro la manovra, con sviluppo del gioco. Sotto questo senso non abbiamo fatto male”.

Foto: Twitter Roma