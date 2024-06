Cristante: “La Spagna ci ha messo sotto. Non ripartiamo da zero dopo questa partita”

Bryan Cristante, centrocampista dell’Italia, analizza ai microfoni Rai la sconfitta di misura nella seconda gara di Euro 2024 contro la Spagna: “Sicuramente ci hanno messo sotto, hanno meritato la vittoria. Non siamo riusciti a ripartire, perché loro ci hanno tenuti bassi”.

Poi ha proseguito: “Hanno dimostrato di aver fatto una partita migliore, hanno dominato ma la Spagna è sempre così, ti mettono sotto col loro palleggio. Potevamo gestire meglio qualche ripartenza per creare delle occasioni, dobbiamo essere bravi a coglierle. Stasera non lo siamo stati e il risultato ha premiato loro. Giocando a calcio abbiamo più possibilità di fare bene, quando fanno girare bene la palla sei più stanco una volta che la riconquisti. Dobbiamo cercare qualche soluzione diversa dall’inizio, sappiamo che è ancora tutto aperto. Abbiamo un’altra partita contro una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Non ripartiamo da zero dopo questa sconfitta”.

Infine: “Dovevamo fare qualcosa di più sotto tutti i punti di vista ma contro di loro non è facile, perché arrivi sempre in ritardo e ripartire diventa difficile. Analizzeremo questa partita, vogliamo passare il turno. Tutto è ancora nelle nostre mani. Siamo ancora in gioco, il calcio è così: si vince e si perde. C’è poco tempo per piangersi addosso, sicuramente è una brutta sconfitta ma siamo ancora in gioco. Tra quattro giorni si rigioca e vogliamo vincere”

