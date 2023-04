Cristante: “I Friedkin stanno creando un grande club e hanno preso un grande allenatore”

Anche Bryan Cristante è intervenuto in conferenza stampa per presentare Roma-Feyenoord di domani. “Sto abbastanza bene, cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra. Penso che in questo momento ci sia una grande società dietro. Prima era un periodo di transizione, sono arrivato alla fine dell’era Pallotta, poi sono arrivati i Friedkin che stanno facendo grandi cose. Hanno preso un grande allenatore e penso che l’insieme di tutte queste cose porti a una crescita societaria. Non credo che la Roma sia una squadra da tappa piuttosto che da giro. Tante volte siamo arrivati a fine stagione con tanti infortuni, con rose non ampie. Adesso stiamo riuscendo ad avere continuità in tutte le competizioni, non avendo infortuni. I progressi in coppia con Matic? Più partite si giocano insieme, più si trovano meccanismi automatici. Il numero di partite insieme hanno aiutato un po’ tutta la squadra a giocare con complicità”.

Foto: Twitter Roma