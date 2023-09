Cristante: “Gli episodi fanno la differenza. Matic? Non sapevamo nulla, è voluto andare via ed è stato accontentato”

Dopo la sconfitta casalinga subita con il Milan, Bryan Cristante ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Gli episodi fanno la differenza, in tante partite magari meritavamo di subire gol e non è successo, in questo avvio al contrario magari c’è stata un po’ di fortuna. C’è la sosta per riordinare le partite, nel secondo slot di partite dovremo fare punti. Nelle prime due gare abbiamo creato tanto e c’è stata tanta sfortuna, oggi dovevamo fare meglio, ma tante volte l’episodio gira male. Lukaku? Uno dei migliori attaccanti in circolazione, ha sempre fatto la differenza. Ho giocato più partite in questi anni davanti alla difesa, certi meccanismi mi vengono in automatico, però faccio al massimo ciò che bisogna fare. Mourinho? Siamo sempre arrabbiati quando perdiamo una partita. L’addio di Matic? Non sapevamo nulla, è voluto andare via ed è stato accontentato“.

Foto: Instagram Cristante