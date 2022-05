Cristante: “Finale? Sono partite che aspetti in tutta la carriera. Siamo carichi”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, intervenuto a Sky Sport in occasione del Media Day in corso a Trigoria per la finale di Conference League si è detto carico ed entusiasta della possibilità di alzare al cielo una coppa: “È sempre una finale, speriamo nell’esito positivo come avvenuto nell’altra. Ma sono partite che aspetti in tutta la carriera, è sempre bello farle. Siamo carichi. Ovviamente c’è un po’ di stanchezza viste le tante partite, ma passa in secondo piano, ci sono le motivazioni e in partite del genere la stanchezza non si fa sentire. È importante, vincere aiuta a vincere e aiuta a costruire la mentalità vincente. Ci arrivi vicino e quando ci arrivi devi dare tutto per preparare ad aprirti a un ciclo di vittorie”.

FOTO: Sito Roma