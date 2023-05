Cristante: “Dybala sta bene, vuole esserci in finale”

La Roma si avvia verso il termine della stagione, finale ancora da scrivere con gli ultimi match di Serie A e la finale di Europa League contro il Siviglia. Uno dei punti cardine della Roma di Mourinho è senza dubbio Bryan Cristante carico, come tutta la squadra, per giocarsi al meglio questo periodo conclusivo: “Siamo davvero molto contenti di essere arrivati in finale, siamo carichi e vogliamo giocarcela. La squadra è cresciuta tanto in questi ultimi anni e noi che siamo qui da più tempo abbiamo la maturità per gestire il gruppo”. Il Siviglia è un avversario temibile, in quello che è da qualche anno il loro torneo prediletto: “È una squadra molto forte con tanta esperienza internazionale. Dobbiamo studiarli al meglio ma prima c’è da pensare alla Fiorentina“. Preoccupano le condizioni di Dybala: “Paulo sta bene, lo vedo tutti i giorni. Ha tanta voglia di essere in campo per la finale”.

Foto: Twitter Roma