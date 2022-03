Cristante: “Dobbiamo ripartire subito, sappiamo di essere una squadra forte”

Bryan Cristante, autore di uno dei tre gol realizzati questa sera dall’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Siamo stati bravi a reagire dopo il loro gol, l’ambiente non era facile. A mio avviso abbiamo disputato una buona partita. Era importante per noi avere una reazione forte, nonostante la partita valesse poco. Cosa portiamo a casa da questa trasferta? Ovviamente la delusione, ma nel calcio c’è poco tempo per piangersi addosso. Dobbiamo ripartire subito, ricominciare, tornare a vincere e a giocare. Sappiamo di essere una squadra forte, dobbiamo fare il meglio che possiamo“.

Foto: Instagram Cristante