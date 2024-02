Cristante: “De Rossi si sta rivelando la soluzione giusta. Ha portato equilibrio. Finale di Europa League? Ci crediamo”

Bryan Cristante ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con il Feyenoord, insieme al tecnico De Rossi.

Queste le sue parole: “E’ una cosa che fa la differenza, dobbiamo solo ringraziare i tifosi per questa atmosfera. L’unico modo che abbiamo per ripagare questo affetto è vincendo e passare il turno”.

Sul ruolo: “La mezzala non è una scoperta perché l’ho fatto anni fa. Mi sono adattato a entrambi i ruoli del centrocampo, quello della regia e della mezzala. L’esperienza aiuta. Penso di saper gestire le richieste diverse tra i due ruoli”.

Sul futuro: “Qui sono contento, sono parecchi anni che sono qui. Mi trovo bene con la squadra e sono concentrato sul fare bene adesso e raggiungere gli obiettivi di squadra. Non sento necessità di spostarmi. Poi il calcio sappiamo com’è, ma non ho questa esigenza di cambiare”.

Come hai trovato De Rossi allenatore? “L’ho trovato bene. Il mister è arrivato e non aveva bisogno di presentazioni. Arrivare a metà stagione in una situazione un po’ difficile con calciatori con cui ha giocato o fatto il collaboratore poteva avere le sue indisse. Invece ha trovato l’equilibrio per gestire il gruppo e non era scontato. Siamo felici di quello che stiamo costruendo e diventando. Si sta rivelando la soluzione giusta, è stata presa una decisione dalla proprietà in un momento difficile, poteva sembrare azzardata come scelta e invece penso che si stia rivelando quella giusta”.

C’è consapevolezza ha la squadra in Europa dopo le ultime due stagioni? “Chiaramente giocando tante partite europee guadagni consapevolezza e puoi conoscere quei piccoli dettagli che in gare delicate fanno la differenza. Abbiamo una bella consapevolezza europea, sappiamo qual è la scelta giusta da fare nel momento delicato. Domani è una partita secca quindi servirà mettere in campo tutta l’esperienza che abbiamo per passare il turno. Il nostro obiettivo andare fino in fondo e abbiamo le possibilità per farlo. Ci troviamo bene con l’allenatore. Vogliamo tornare in finale e vincerla”.

