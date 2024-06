Cristante: “Con De Rossi abbiamo fatto un ulteriore step”

Durante l’intervista concessa ai canali UEFA, il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, Bryan Cristante, ha così parlato del suo rapporto con Daniele De Rossi: “Ci sentiamo con il mister, abbiamo un bel rapporto. Sono contento della mia stagione anche se come squadra speravamo di andare meglio in campionato. Siamo comunque arrivati in semifinale di Europa League. Con il mister De Rossi abbiamo fatto un ulteriore step, siamo migliorati. Dobbiamo continuare la prossima stagione come abbiamo finito la scorsa. De Rossi non mi ha dato consigli particolari, abbiamo un bel rapporto, parliamo di tutto, ma non ci siamo particolarmente confrontati su questo. È stato un campione, ha vinto il Mondiale, è stato uno dei migliori centrocampisti italiani e qualsiasi consiglio mi dà, è sempre un piacere per me”.

Foto: Instagram Cristante