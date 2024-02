Cristante: “67 mila all’Olimpico? Vincere e passare il turno è l’unico modo per ringraziarli”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni del club giallorosso prima della sfida contro il Feyenoord. Queste le sue dichiarazioni: “Ci aspetta una partita decisiva, è arrivato il momento della stagione dove arrivano queste gare che sono sempre belle da giocare. Bisogna vincerla, c’è poco da fare. Sappiamo che il Feyenoord è una squadra forte, lo abbiamo visto all’andata, però anche noi sappiamo di avere una grande squadra e possiamo portarla a casa, soprattutto all’Olimpico con uno stadio così pieno, coi nostri tifosi e la bellissima atmosfera che ci sarà”

Sulle bella parole spese per De Rossi in conferenza stampa: “Senza ombra di dubbio, non era così scontato e facile. Venivamo da un momento difficile, a metà stagione cambiare allenatore non è facile e lui ha trovato subito gli equilibri, la chiave giusta per gestire bene tutta la situazione, non solo lo spogliatoio, ogni singolo giocatore, ogni allenamento. Si è rivelata una scelta giusta della proprietà che ha fatto questa scelta coraggiosa, anche se è Daniele De Rossi, con poca esperienza e si sta rivelando la scelta giusta”.

Infine, sui 67.000 dell’Olimpico: “Sì, incredibile! In questi anni ci hanno abituato a serate pazzesche all’Olimpico. L’unico modo che abbiamo per ringraziarli, per far vedere loro quanto per noi è importante questo loro affetto, è quello di vincere e passare il turno”.

Foto: Instagram Cristante