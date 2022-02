Crisi Ucraina: Zinchenko scoppia in lacrime. Lo consola il connazionale Mykolenko

Toccanti le immagini che arrivano da Goodison Park, dove Everton e Manchester City si stanno affrontando in questi minuti. Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro del City, è scoppiato in lacrime a causa ovviamente della guerra in Ucraina. A dargli conforto con un lungo abbraccio è Vitaliy Mykolenko, connazionale ma oggi avversario. Le squadre sono entrate in campo con i giocatori che sventolavano bandiere ucraine o indossavano magliette con i colori azzurro-gialli.

FOTO: Sky Sport UK