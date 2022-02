Crisi Russia-Ucraina, la Uefa: “Al momento la finale di Champions rimane a San Pietroburgo”

Nella mattinata alcuni media inglese avevano lanciato un’indiscrezione secondo la quale la Uefa, vista la crisi fra Russia e Ucraina, starebbe valutando la possibilità di cambiare la sede della finale di Champions League in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. Il massimo organismo calcistico europeo monitora con attenzione l’evoluzione del conflitto, anche se al momento non sono attese novità. Questo il comunicato diffuso a riguardo “La Uefa sta monitorando in maniera costante e da vicino la situazione. Al momento, non ci sono piani per cambiare la sede”.

FOTO: Sito Uefa