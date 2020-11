Crisi Reggina: terza sconfitta di fila. Il Pisa ribalta con Masucci e Sibilli

La Reggina è in crisi di risultati: terza sconfitta di fila, dopo quelle contro Spal ed Empoli un nuovo ko casalingo contro il Pisa. In vantaggio nel primo tempo grazie a un diagonale di Situm, gli amaranto sono rimasti in dieci in avvio di ripresa per l’espulsione di Crisetig (doppia ammonizione).

E il Pisa, mai domo, ha ribaltato nel finale prima pareggiando con una rovesciata di Masucci al 41’ st, poi trovando con Sibilli al 47’ st il gol della prima vittoria in campionato.

Foto: Pisa sito ufficiale