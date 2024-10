Crisi record per l’Uruguay: non segna da 5 partite. Bielsa: “Non mi era mai capitato, il talento c’è”

Crisi nera per la Nazionale dell’Uruguay che vede sempre più lontani i Mondiali del 2026. La “Celeste” infatti, non segna da 5 partite, ultimo gol ufficiale nella scorsa Copa America, pur avendo in rosa elementi di qualità come Darwin Nunez, Federico Valverde, Ugarte.

Il CT, Marcelo Bielsa, ha così parlato: “Il momento della squadra non è semplice. A volte, non subire situazioni o gol ha valore. È una giustificazione poco convincente, ma così la penso”.

Foto: Instagram Uruguay