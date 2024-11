Crisi per il Manchester City, battuto 2-1 anche dal Brighton. Quarta sconfitta di fila per Guardiola

Crisi nerissima per il Manchester City che perde 2-1 in casa del Brighton, incappando nella quarta sconfitta consecutiva tra campionato, Champions e Coppa di lega. Numeri impressionanti per gli uomini di Guardiola, in enorme difficoltà e crisi di identità. Anche stavolta, come a Lisbona, una sconfitta in rimonta. Haaland porta avanti “gli sky blues”. Ma non basta. Il Brighton in 5 minuti nel finale ribalta tutto. Prima pareggia Joao Pedro al 78′, poi O Riley sigla il gol vittoria ai padroni di casa e manda Guardiola nei guai. Il City resta a 23, il Liverpool può allungare in vetta.

Foto: sito Manchester City