Crisi Modena: Vaira colpevole almeno quanto Bianco

Un progetto sulla carta ambizioso ma che strada facendo ha perso acqua. Il Modena ha esonerato Paolo Bianco, malgrado le rassicurazioni della proprietà di pochissimi giorni prima, lo stesso Bianco che aveva mandato in diretta a quel paese un giornalista con toni e modi non troppo carini. Adesso tocca a Bisoli e paga Bianco che era in bilico da almeno 10 giorni: c’erano stati contatti sia con Longo che con Bucchi, alla fine la scelta è andata sull’ex Sudtirol. Ma c’è un altro responsabile della crisi, ci riferiamo a Davide Vaira, con scelte di mercato poco chiare e soprattutto poco vincenti. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: in Serie B non ci sono più i direttori sportivi di una volta. Con le dovute eccezioni, certo, e di sicuro Vaira non lo è. Il Modena riparte da Bisoli che, rispetto a Longo, ha ottenuto un contratto fino al 2025. Lo stesso che aveva chiesto Longo e che non gli era stato concesso, pur essendo stato a lungo la prima scelta. Gli allenatori devono cercare di tutelarsi e difendere la dignità. E Vaira deve rimediare a tanti errori che hanno compromesso la stagione del Modena.

Foto: Instagram Modena