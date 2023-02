Crisi Liverpool, Klopp: “Non ci sono scuse. Con i se non si fa nulla. Siamo stati troppo passivi”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo la disfatta contro il Wolverhampton.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un inizio terribile con due gol subiti che non dovevamo prendere in quel modo e ci siamo ritrovati sotto 2-0 per nostri errori. Sono stati sbagli commessi da noi, ed entrambi i gol credo che fossero evitabili difendendo meglio. Siamo stati troppo passivi in tutta la disposizione in campo. Non ci sono spiegazioni, non ci sono scuse: sono cose che non possono accadere. La partita poi si è aperta, abbiamo cercato di prendere il controllo, abbiamo visto alcune buone cose nel secondo tempo. Penso che per una fase abbiamo giocato una buona partita, anche se non siamo riusciti a segnare. Chiaramente, se avessimo giocato sempre così, anche dopo una partenza orribile magari segnando un gol la partita sarebbe potuta cambiare del tutto. Ma è un grosso “se”, perché non siamo riusciti a segnare: questo riassume tutto.”

Foto: twitter Liverpool