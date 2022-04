Crisi Cagliari, lunga riunione e i retroscena su Mazzarri

Una crisi profonda, sette sconfitte nelle ultime otto partite. Il Cagliari paga errori di mercato, evidenti e già segnalati, ma chiaramente ora sul banco degli imputati c’è Walter Mazzarri. Subito dopo il tonfo con il Verona, il presidente Giulini ha salutato Mazzarri senza comunicargli alcune decisione, poi ha raggiunto Assemini in compagnia del direttore sportivo Capozucca e del direttore generale Passetti. Un lungo vertice nel corso del quale è stata valutata la possibilità dell’esonero.

Restano tre partite e più che l’oneroso contratto di Mazzarri incidono altre perplessità: ci sarebbe Semplici sotto contratto ma le parti non si sono lasciate bene; l’ipotesi Lopez è stata sfiorata; la soluzione interna considerata. Ma questi tre passaggi non hanno permesso di sciogliere le riserve, anche se Mazzarri resta chiaramente in forte discussione.

Può venir fuori un’altra soluzione? Vedremo, non c’è molto in giro e poi mancano appena tre partite, la prossima di Salerno decisiva. Le riflessioni continuerà, Giulini ha esonerato per molto meno, ma continuerà a pensarci. La ripresa era stata fissata per lunedì, salvo variazione di programmi, con un allenamento defatigante per domani per chi non è stato impiegato nella gara di oggi. La crisi è profonda, il Cagliari trema e vive un momento di incomprensibile confusione.

Foto: Twitter Cagliari