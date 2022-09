Crisi Bayern in Bundesliga, Nagelsmann: “Devono cambiare molte cose. Rifletterò anche su me stesso”

Il Bayern Monaco non riesce più a vincere in Bundesliga. Dopo la striscia di ben tre pareggi consecutivi, i bavaresi hanno contro l’Augsburg per 1-0. Dopo il ko, il tecnico Julian Nagelsmann ha commentato il brutto periodo dei suoi ragazzi: “Il recente trend è negativo. Devono cambiare molte cose, rifletterò su tutto, anche su me stesso”.

Foto: Twitter Nagelsmann