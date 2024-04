Criscito: “Thiago Motta non mi ha stupito. Era già un allenatore quando giocava”

L’ex difensore del Genoa Domenico Criscito, oggi allenatore della formazione Under-14 del club rossoblù ha parlato, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dell’ex compagno di squadra Thiago Motta, oggi tecnico del Bologna. Queste le sue parole:

“Non mi ha stupito affatto il suo cammino in questa stagione. Thiago in campo era già allenatore quando giocava, aveva un carisma innato incredibile. Non solo: possedeva una mentalità vincente che sapeva trasmettere anche ai compagni, credo che in questo senso nel tempo non sia affatto cambiato”.

Foto: Instagram Criscito