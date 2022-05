Criscito: “Spero che il gol con la Juve possa servire per la salvezza. Ero più tranquillo rispetto al derby”

Domenico Criscito, difensore del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX sul rigore del derby e quello con la Juve, che tengono ancora accese le speranze salvezza dei Grifoni.

Queste le sue parole: “È stata una settimana durissima. Quel rigore parato da Audero è un errore che mi porterò per sempre dentro. Ma il calcio è così. Una settimana dopo ho avuto di nuovo una chance contro la Juve, sempre dagli 11 metri. Ho solo guardato dove fosse il pallone, me lo sono andato a prendere per tirare. Volevo solo fare gol, in testa non avevo altro. Cos’ha funzionato stavolta? Ero più tranquillo. E con la Samp l’errore è stato cambiare l’angolo all’ultimo secondo. Ho calciato male. Spero che questo gol con la Juve possa servire ancora per la salvezza. Dipenderà anche da altri risultati purtroppo, ma dobbiamo crederci”.