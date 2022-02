Criscito saluta Pandev:”Ci mancherai”

Un bel messaggio sul profilo Instagram di Domenico Criscito per salutare Goran Pandev andato al Parma. Non solo il saluto del Genoa di ieri ma anche il capitano rossoblu ha voluto tributare la figura storica di Pandev. Questo il suo messaggio:“Voglio dirti solo grazie perché mi hai insegnato tanto in campo e fuori.. tu per me sei LEGGENDA!!! Buona fortuna per tutto amico mio ❤️❤️ ci mancherai!!!”

FOTO: Profilo Instagram Criscito