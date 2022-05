Criscito: “Il rigore nel derby non lo dimenticherò mai. Non mi pento di essere rimasto”

Domenico Criscito capitano del Genoa, ha parlato prima della gara della Juventus ripartendo però dal rigore sbagliato nel derby contro la Sampdoria. “Per me è stata una settimana difficile, un errore pesante che mi porterò per tutta la vita. Il calcio ti fa ridere e piangere, ora ci sono tre gare importanti: affrontiamo una grande Juventus ma dobbiamo uscire dal campo dopo aver dato tutto. Non mi sono pentito di non essere andato via, è una scelta che rifarei: voglio continuare a lottare coi miei compagni. Se sarei pronto a restare in futuro in B? Assolutamente, ma ora mettiamocela tutta per restare in A”.