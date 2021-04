Criscito: “Essere il capitano del Genoa è una grande responsabilità, alle spalle ho una piazza importante”

Domenico Criscito ha raccontato al Secolo XIX cosa significa portare la fascia della squadra tifata fin da bambino: “Essere capitano nel Genoa è una grande responsabilità. Avere una grande piazza alle spalle si fa sentire.

Non ho mai pensato che fosse un peso troppo importante. Difficoltà sì ma con la voglia di non mollare mai. Il capitano deve esserci nel bene e nel male. Gli ultimi finali di stagione sono stati difficili e da capitano sentivo il peso dell’eventuale sconfitta e dunque della retrocessione. Per fortuna siamo sempre riusciti a salvarci”.