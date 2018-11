Criscito: “Derby? Daremo tutto per i tifosi, la vittoria manca da troppo tempo”

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telenord a margine di un evento allo Stadio Ferraris: “Nessuno dimentica cosa sia successo a tutti i genovesi, genoani e sampdoriani. Ricorderanno per sempre la tragedia accaduta ormai tre mesi fa. Anche io sono passato su quel ponte due minuti prima che crollasse. Tutti allo stadio si ricorderanno del 14 agosto. Ma in campo sono sicuro che ci sarà una bella atmosfera e si vedrà una bellissima partita Abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa gara vista la pausa per le nazionali: è una gara importante per noi e per i tifosi. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo e dovremo regalare una gioia ai genoani perché il Genoa non vince il derby da troppi anni. Per questo dovremo dare tutto quello abbiamo proprio per i nostri tifosi, giocare il derby da capitano sarà davvero speciale ed emozionante”.

Foto: Instagram personale Criscito