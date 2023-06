Criscito: “Contro il Bari non dovevo calciare il rigore. Ho giocato con una lesione al polpaccio”

Domenico Criscito alla Gazzetta dello Sport ha raccontato gli ultimi minuti della sfida contro il Bari, partita in cui ha dato l’addio al calcio. Ecco le sue parole: “Quando l’arbitro ha fischiato rigore mi è uscita una risata spontanea. Mi sono detto: ‘E ora? Deve finire così’. Il rigore sbagliato l’anno scorso nel derby contro la Sampdoria è la delusione più grande della mia carriera e il destino mi ha regalato una grande opportunità: terminare la carriera con una grande gioia. Non ci credevo neanche io. Prima della partita avevamo deciso che se fosse arrivato un rigore non l’avrei calciato io, giocando da infortunato con una lesione di secondo grado al polpaccio. Non ce la facevo, ma anche da stirato non potevo non calciarlo. Avevo una fasciatura strettissima, infatti anche la rincorsa è diversa da tutte le altre, e una fitta mentre facevo il passo l’ho sentita. Meglio di così non si poteva chiudere”.

Foto: Instagram Genoa