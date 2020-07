Criscito: “Ci godiamo questo momento. Il Lecce non molla, ma dobbiamo salvarci”

Domenico Criscito, difensore e capitano del Genoa, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Grifone a margine della vittoria nel derby contro la Sampdoria. Il gol del difensore di Volla è stato determinante per la vittoria finale: “Abbiamo dimostrato di essere squadra. Abbiamo sofferto, lottato e attaccato. Mi mancava segnare nel derby, è un’emozione unica. Peccato non averlo fatto davanti ai nostri tifosi, ma credo che anche loro festeggeranno. Ci tenevano, lo sapevamo. Non molliamo, abbiamo passato momenti difficili ma abbiamo la pelle dura. Ci godiamo questo momento, ma sappiamo bene che il campionato non è finito, E’ un momento importante, sapevamo che sarebbe stata dura e che il Lecce non avrebbe mollato, ma dobbiamo salvarci. Il mister è la nostra forza. E’ un vero genoano, non molla nulla”.