Criscito: “Chiuderò la carriera al Genoa, chiamatemi capitan Presente. Sulla Nazionale…”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Domenico Criscito si è raccontato a 360 gradi. Ecco le dichiarazioni del capitano del Genoa: “Non ho avuto dubbi quando mi ha chiamato il presidente, ciò che provo per la maglia del Genoa è davvero qualcosa di speciale. A questa squadra per emergere manca solo un po’ di fortuna, abbiamo qualche punto in meno, ma il nostro cammino è stato eccellente e sono certo che ora arriveranno pure i risultati. Futuro? Oggi dovreste chiamarmi capitan Presente, visto che sono tornato e chiuderò la mia carriera nel Genoa. In Russia avevo stretto un rapporto speciale con i tifosi, sette anni sono volati rapidamente e mi son trovato davvero bene. Per me è stato un privilegio fare parte di quel gruppo. Nazionale? Mancini mi ha riportato nel giro azzurro, ho saltato l’ultima chiamata, ma non avevo fatto la preparazione estiva e soltanto adesso posso dire di stare veramente bene sul piano fisico”.

Foto: Instagram personale Criscito