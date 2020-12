Crippa (dg Renate): “Nedved dovrebbe prendersela con il suo difensore, non con l’arbitro”

Massimo Crippa, direttore generale del Renate capolista del girone A di Serie C, ha parlato ai canali ufficiali del club brianzolo. L’ex giocatore di Parma e Napoli ha analizzato il momento d’oro della squadra e ha commentato l’episodio che ha visto protagonista Pavel Nedved in occasione della gara giocata con la Juventus Under 23. Queste le parole di Crippa: “Se siamo primi è perché il nostro percorso ha avuto una crescita esponenziale col passare delle settimane. Le vittorie sono state il frutto dell’eccellente lavoro portato avanti dallo staff tecnico guidato da Aimo Diana, e naturalmente dai giocatori. E non dobbiamo dimenticarci dello straordinario lavoro dello staff medico nella gestione dell’emergenza Covid-19, l’apporto di tutti i membri del gruppo-squadra che supportano i ragazzi, senza far mancar loro nulla. Quando si è al comando, il merito è di tutti, nessuno escluso. La vittoria con la Juve Under 23? Anche ieri il Renate ha meritato di vincere, per la grande prestazione offerta e per l’immediata reazione allo svantaggio. Credo che Nedved non debba prendersela con la terna arbitrale per la concessione del rigore ma con Delli Carri (difensore bianconero, ndr), perché la reazione scomposta su Esposito legittima espulsione e calcio di rigore. Ripeto, in questa lunga serie di risultati positivi, c’è tutta l’applicazione e la voglia di migliorare di questo gruppo. Che nessuno può sminuire sulla base di episodi del genere…”

Foto: Twitter Juventus