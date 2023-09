Crespo: “Vlahovic e Chiesa si integrano come me ed Enrico”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato della coppia bianconera composta da Vlahovic e Chiesa, considerato come abbia giocato per tre anni assieme a Enrico a Parma. Ecco le sue parole: “Chiesa e Vlahovic? Si integrano bene come succedeva a me con Enrico. Io più centravanti come il serbo, lui più seconda punta come il figlio. Per me Federico ha tutte le qualità per diventare una seconda punta simile al padre, ma a patto che diventi ancora più prolifico. I due dialogano bene in velocità, parlano la stessa lingua tecnica, in giro ce ne sono poche di coppie così. Forse non il miglior tandem del campionato, ma perlomeno il secondo. Al primo posto metto Lautaro e Thuram“.

Foto: account Twitter