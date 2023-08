Crespo su Beltran: “Centravanti moderno, ideale per la Fiorentina”

Hernan Crespo, allenatore dell’Al Duhail, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’ex centravanti argentino ha voluto dire la sua su un suo connazionale, Lucas Beltran, vicino a trasferirsi alla Fiorentina: “È un centravanti moderno, è dotato di buona tecnica, vede la porta con facilità e, nel duello con i difensori, sa farsi rispettare. Non è un palo della luce”. “Si muove – continua Crespo – su tutto il fronte offensivo e, inoltre, cerca sempre il dialogo con i centrocampisti. Non è un colosso, ma questo non è importante, perché ciò che conta è capire il modo in cui si sviluppa l’azione e mettersi nella posizione giusta per concluderla”. Sulla sua adattabilità alla Serie A, l’ex attaccante dell’Inter non ha dubbi: “Tutti gli argentini sono adatti, perché abbiamo le stesse radici. Però bisogna avere la pazienza di aspettarne la crescita. Immagino che ci sarà da superare qualche ostacolo: i tifosi non devono essere troppo esigenti, inoltre il tecnico dovrà essere bravo ad accompagnarlo”. “Non credo che avrà problemi – conclude Crespo – nell’adattarsi alla Serie A, lui è un tipo tosto. Il calcio offensivo della viola può aiutarlo parecchio, avrà molte opportunità per mettersi in mostra”.

Foto: Instagram Beltran