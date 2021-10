Crespo: “Lautaro è un giocatore completo. Lazio e Inter squadre forti ma diverse”

Hernan Crespo ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Messaggero in vista del big match di oggi tra Lazio e Inter: “Sono due squadre forti, ma diverse. Una deve confermarsi e non è facile perché ha perso giocatori importanti. L’eredità di Conte pesa ancora, ma Simone è in gamba, maniacale nel lavoro, lo so. L’altra si sta ricostruendo, puntando su un’idea con dei giocatori bravi. Un bel mix. In casa nerazzurra penso che Lautaro sia un giocatore completo, tecnico e forte fisicamente. Sono contento che sia rimasto a Milano, ha ancora dei margini di miglioramento pazzeschi”. Su Luis Alberto: “Mi ricorda un po’ Veron, se gira lui anche gli attaccanti si divertono”.

FOTO: Twitter Crespo