Crespo: “Lautaro deve sfruttare qualsiasi pallone che arriva”

L’ex leggenda argentina e dell’Inter, Hernan Crespo, ha parlato di Lautaro Martinez dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita. Di seguito le sue parole sul centravanti dell’Argentina: “Lautaro deve essere pronto per qualsiasi occasione che arriva. Devi aspettare che la palla arrivi e calciare subito, come è successo a livello concettuale sul gol dell’Australia con la Francia. Il centravanti, in questi momenti, deve distrarre i due centrali e tenerli occupati. Poi, quando arriva il pallone, deve approfittarne.”

Foto: Twitter Crespo