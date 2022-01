Crespo: “Inter su Dybala? Sarebbe un colpo perfetto. Indebolisci i rivali e ti rinforzi”

L’ex attaccante dell’Inter, Hernan Crespo intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in merito ad un possibile interesse dell’Inter per Paulo Dybala, con Marotta che potrebbe strapparlo alla Juve a parametro zero.

Queste le parole del “Valdanito”: “Se l’Inter acquistasse Dybala farebbe un affare per almeno tre ragioni: per prima cosa indebolirebbe una diretta concorrente, una rivale come la Juve che lotta per gli stessi obiettivi. Poi, con Lautaro formerebbe una coppia perfetta, i due si integrano alla perfezione. Il terzo e ultimo motivo è che con Dybala migliorerebbe tutto il gioco delle squadra, perché Paulo rientra, dialoga con i compagni e cuce i reparti”.

Foto: Twitter personale