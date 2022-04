Crespo: “Il Milan non ha mai perso il gioco. È alla pari con l’Inter, in Coppa Italia sarà un derby spettacolare”

Nel corso di un’intervista rilasciata questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Inter e Milan Hernan Crespo si è proiettato sul derby di Coppa Italia in programma martedì: “Il Milan ha più da guadagnarci, per due motivi. Primo, perché l’opportunità di alzare un trofeo metterebbe i ragazzi di Pioli di fronte a un traguardo logico per il percorso fatto, i cicli si aprono iniziando a vincere e questo è il momento. E poi c’è la carica che un successo, o il passaggio del turno visto che si può andare avanti anche con un pareggio, in un derby può lasciare nelle gambe e nella testa dei giocatori”.

Crespo prosegue tornando sul campionato: “Ricordiamoci sempre di quell’asterisco nella classifica dell’Inter, che deve recuperare il match col Bologna: eliminare i nerazzurri dalla Coppa può dare al Milan lo slancio giusto per la volata finale, e far vacillare qualche certezza tra gli uomini di Inzaghi, che ha ritrovato le geometrie e gli equilibri che solo Brozovic sa garantire e la squadra si è rimessa in moto”.

Ancora sui rossonerii: “Il Milan non ha avuto passaggi a vuoto veri e propri, quanto piuttosto delle frenate dovute alla mancanza di cattiveria sotto porta. Il gioco non è mai mancato, mancavano i gol e con il Genoa sono finalmente arrivati. Al derby rossoneri e nerazzurri arrivano alla pari, sarà una resa dei conti spettacolare”.

Foto: Twitter personale Crespo