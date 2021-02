Crespo: “Avevo detto a Lautaro di restare all’Inter. Ho avuto ragione”

Hernan Crespo, da poco tecnico del San Paolo, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento magico dell’Inter e di Lautaro, che ha deciso il derby con una doppietta la scorsa domenica.

Queste le parole di Valdanito: “Conosco Lautaro da molto tempo, quest’estate gli ho consigliato di non accettare l’offerta del Barcellona e di non lasciare l’Inter. Alla fine ho avuto ragione. Lautaro in area è letale, i suoi movimenti sono sempre finalizzati alla conclusione verso la porta. È forte anche di testa, ha tempismo, regge il confronto con i difensori più alti di lui”.

Foto: Twitter personale