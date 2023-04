Cresce l’attesa per Napoli-Milan: al “Maradona” si è registrato il sold out ed è pronta la coreografia

Sale l’entusiasmo in città, stasera in vista di Napoli-Milan si è registrato il sold out con circa 55 mila biglietti acquistati. Record d’incasso per i botteghini napoletani che si aggira attorno i 5,5 milioni di euro. Oltre la cornice di pubblico, la curva ha preparato una coreografia distribuendo nel proprio settore circa 15mila bandierine che saranno sventolate quando le due squadre entreranno in campo.

Foto: Tifosi Napoli