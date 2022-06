Terminate le visite mediche, Romelu Lukaku è al CONI per ricevere l’idoneità sportiva ed iniziare dunque la sua seconda avventura in nerazzurro. Ad aspettarlo molti tifosi che si sono radunati per salutare l’attaccante belga. Il programma poi prevede l’arrivo in sede e la firma sul contratto [Guarda il video]